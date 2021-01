Martha (Vanessa Kirby) a dé­cidé d’accoucher à la maison. Lorsque les contractions se rapprochent, elle et son mari (Shia LaBeouf) appellent leur sage-femme. Celle-ci étant prise par une autre naissance, c’est une médecin qu’ils ne connaissent pas qui vient les assister.

La suite des événements ne se passe pas comme espéré. Après un déroulement catastrophique, Martha, traumatisée, doit gérer les rapports avec sa famille (sa mère surtout) et son mari, dont elle s’éloigne progressivement.

Martha (Vanessa Kirby) et son mari Sean (Shia LaBeouf). Netflix

Vanessa Kirby («Fast & Furious», «Mission impossible», «The Crown») crève l’écran dans «Pieces of a Woman», de Kornél Mundruczo. Elle a d’ailleurs obtenu le prix de la Meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise en septembre. Il a fallu deux jours et six prises pour obtenir la scène de l’accouchement, plan-séquence impressionnant de 25 minutes. Comme Vanessa Kirby n’a pas d’enfants, elle s’est préparée en visionnant de nombreux documentaires et a aussi assisté à une vraie naissance dans un hôpital de Londres. Son travail a payé: le résultat est probablement une des scènes d’accouchement les plus réalistes du cinéma.

La suite de ce long métrage trois étoiles est tout aussi authentique. Mis en scène sobrement, il s’attarde sur la grisaille hivernale de Boston qui renforce le côté déprimant. Il souligne aussi l’humanité de ses personnages par de gros plans sublimes sur leurs lèvres ou leur cou. À ne pas manquer… si vous ne craignez pas le coup de blues post-visionnage.

«Pieces of a Woman» De Kornél Mundruczó. Avec Vanessa Kirby, Shia LaBeouf. Sortie jeudi 7 janvier 2021 sur Netflix. ***

Quoi d’autre au catalogue en ce début d’année?

«L’histoire des gros mots» Sortie mardi 5 janvier 2021, cette série vulgaire et humoristique animée par Nicolas Cage explore l'origine des gros mots, leur usage dans la culture pop et leur explication scientifique. Chacun des six épisodes de 20 minutes porte le nom d’un juron.

«Cobra Kai» La 3e saison de cette suite de «Karaté Kid» qui se déroule de nos jours est à voir depuis le 1er janvier et est classée No 2 des programmes les plus regardés en Suisse.

«Ohana ou le trésor caché» Dans ce film d’aventure, un frère et une sœur se lancent sur les traces d’un trésor perdu. À voir dès le 29 janvier 2021.

Et encore

Disney+ vise un public plus mûr

Le 23 février 2021, la plateforme Disney+ ajoutera un onglet à ceux qui existent déjà (Pixar, Marvel, etc.). Baptisée «Star», cette nouvelle section proposera des contenus plus «adultes». «How I Met Your Mother» ou «Sixième sens» seront au programme, mais on trouvera aussi des contenus exclusifs, comme «Love, Victor», spin-off du film romantique «Love, Simon».

Rubik’s Cube, ce héros

Un film consacré au casse-tête emblématique est en développement à Hollywood. On ne sait pour l’heure pas grand-chose sur ce futur long métrage, si ce n’est qu’il se concentrera sur la manière dont le jeu créé par l’architecte Erno Rubik en 1974 est devenu un objet de pop culture.

Et la série la plus piratée est…

«The Mandalorian» est la série la plus téléchargée via BitTorrent en 2020. Elle succède à «Game of Thrones», qui détenait le titre depuis plusieurs années. Derrière la série de Disney+ qui a conquis les fans de «Star Wars», on trouve «The Boys», de Prime Video. «Westworld», de HBO, complète le podium.

Grosse pression

«C’est un honneur et c’est terrifiant à la fois.» Voilà ce qu’a confié à «SFX Magazine» Matt Shakman, réalisateur de «WandaVision». C’est que cette série, qui arrive le 15 janvier 2021 sur Disney+, aura la lourde charge de relancer la machine Marvel, absente des écrans depuis la sortie d’«Avengers: Endgame» en avril 2019.