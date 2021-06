Berne : Travail à temps partiel: les hommes discriminés

Lorsqu’ils veulent travailler à moins de 100%, les hommes reçoivent plus souvent que les femmes une réponse négative.

Si six femmes sur dix bossent à temps partiel, moins de deux hommes sur dix le font, rapporte la «NZZ am Sonntag». Et la différence est encore plus grande chez les parents. Près de 78% des mères actives travaillent à temps partiel mais seulement 12% des pères, selon une étude de l’Institut suisse de recherches conjoncturelles (KOF) qui sera présentée complètement la semaine prochaine. Pour cette étude, le KOF a scruté durant 10 mois, la plateforme d’offres d’emploi job.room exploitée par la Confédération. Seules les personnes qui demandaient un emploi à moins de 100% ont été analysées. Résultat: les femmes qui travaillent à temps partiel reçoivent 10% de moins d’offres d’emploi. Chez les hommes, c’est 22% de moins. «Bien que l’économie affirme régulièrement que les travailleurs à temps partiel sont traités sur un pied d’égalité, on est loin de cela dans la réalité», constate l’étude.