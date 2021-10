Enquête : Travail forcé: les USA interdisent des gants malaisiens

Une entreprise basée en Malaisie qui exporte des gants viole le droit du travail, conclut une étude. Les autorités américaines refusent désormais de travailler avec elle.

L’agence n’a pas donné plus de détails sur les soupçons de travail forcé au sein de l’entreprise, qui exporte vers plus de 160 pays et peut produire jusqu’à 24 milliards de gants par an.