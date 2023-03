Genève: Travail pénible des femmes: «Il est temps de ne plus l’ignorer»

Getty Images

Si la pénibilité physique est reconnue dans les métiers majoritairement masculins, comme la construction, rien de tel dans les professions à majorité féminine. «Pourtant, la charge mentale et l’impact émotionnel sont importants dans des secteurs comme les soins et le social, où les femmes sont les plus nombreuses. Le taux d’absentéisme y est d’ailleurs sensiblement le même que sur les chantiers, a illustré mercredi Françoise Hyffler, députée d’Ensemble à gauche (EàG). Il faut donc prendre en compte cette pénibilité psychologique.» La proposition fait partie de quatre projets de loi cantonaux que vient de déposer la gauche, pour renforcer les droits des femmes et leurs conditions de travail.

Salaires et horaires en question

Les textes reflètent d’abord le choc «amer» de la hausse de l’âge de la retraite, acceptée au niveau national en septembre dernier mais largement refusée à Genève (62,8%). À cela, s’ajoute un autre constat, a poursuivi la députée socialiste Caroline Marti: «Les inégalités salariales demeurent, malgré la législation en vigueur; et au rythme où cela évolue, on n’y arrivera pas avant trente ans». Objet de deux projets de loi, la reconnaissance de la pénibilité psychologique permettrait ainsi d’agir sur les salaires, «mais surtout sur l’aménagement des horaires, des congés et de l’organisation du temps de travail», selon Jocelyne Haller, députée d’EàG.

L’élue a aussi réclamé dans un troisième texte l’institution d’une rente-pont cantonale (ndlr: une forme de retraite anticipée sous conditions) entre 64 et 65 ans. Elle serait financée par le Canton, «qui doit tenir compte du refus clair des Genevois de rehausser l’âge de la retraite des femmes». L’Etat a visiblement de l’argent, ont glissé les députées, vu les bénéfices astronomiques et inattendus de près de 1,3 milliard de francs, annoncés mardi.

Femmes fonctionnaires en première ligne

Enfin, en attendant un vote du Grand Conseil et l’éventuelle entrée en vigueur de ces dispositions, le dernier projet de loi réclame au plus vite une revalorisation salariale dans les secteurs public et parapublic dont le personnel est essentiellement féminin, tels que la santé, les soins, le social et le nettoyage. Cela représente plusieurs milliers d’employées.

Chiffrée à quelque 8%, la hausse serait «une reconnaissance de la valeur et de l’utilité de ces métiers indispensables. On a pu mesurer l’importance des infirmières durant la crise du Covid, par exemple, a relevé Caroline Marti. C’est aussi une question de dignité.»