Étude : Travail: quand les femmes arrivent, les hommes quittent le navire

Des recherches de l’Université de Zurich montrent que les hommes ont plus tendance à quitter leur travail dès que la proportion de postes occupés par des femmes augmente.

Si les emplois dans les soins étaient plus occupés par des hommes, les attributs stéréotypés de la profession seraient sans doute différents, selon l’étude (image d’illustration).

Dès qu’une profession se féminise, les hommes ont tendance à prendre la tangente. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude de l’Université de Zurich. Les chercheurs se sont penchés sur les professions dans lesquelles un genre est proportionnellement dominant. Dans les soins, les femmes sont plus nombreuses à travailler, dans l’artisanat, c’est le contraire. Jusqu’ici, trois facteurs étaient avancés pour expliquer ces professions fortement marquées par le genre.

Premièrement, les hommes sont avantagés pour accéder à des boulots mieux payés et ne sont donc que peu présents dans les domaines à bas revenus. Deuxièmement, la pression d’aptitudes stéréotypées dans la société (les hommes sont des matheux, les femmes sont plus sensibles) pousse à séparer les genres dans certains domaines. Troisièmement, la répartition des tâches au sein de couples hétéros tend à pousser les femmes à choisir des métiers aux horaires plus flexibles.