Pandémie – Travail.Suisse veut prolonger la possibilité du chômage partiel

Le chômage partiel et la perte de gain sont des dispositions de la loi Covid-19 qui seront caduques au 31 décembre prochain. Or, les chambres fédérales en débattront les deux jours à venir, mercredi pour le Conseil des États et jeudi, pour le Conseil national. A la veille de ces débats parlementaires, Travail.Suisse fait entendre sa voix et plaide pour la prolongation de ces dispositions particulièrement importantes pour les personnes vulnérables.