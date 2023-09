Un élu propose des rabais d’impôts pour ceux qui bossent à 100%

L’UDC agite la crainte d’une Suisse à 10 millions d’habitants mais ne propose rien pour l’éviter. C’est en tout cas l’opinion du conseiller aux États Damian Müller (PLR/LU). Dans la NZZ de dimanche, il dévoile l’idée qu’il déposera cette semaine au Parlement: octroyer une déduction fiscale à toutes les personnes qui ont un emploi à plein temps. Ainsi, on incite les gens à bosser plus et on exploite la main d’oeuvre en Suisse sans devoir recourir à des immigrants pour éviter les pénuries de personnel.