Emploi : Travailler «à la suisse» fait de moins en moins d’adeptes

Les milieux de gauches, les femmes et les jeunes sont les plus nombreux à s’enthousiasmer, mais on trouve aussi une courte majorité d’avis favorables (52%) dans les rangs du parti du Centre par exemple. Les résultats révèlent aussi que si l’argent ne jouait aucun rôle, les gens choisiraient de travailler en moyenne trois jours par semaine. De plus, 68% des sondés considèrent qu’en Suisse, on bosse trop. Par contre, une majorité pense que les personnes sans enfants qui ont un temps partiel devraient augmenter leur pourcentage pour financer davantage les retraites et contribuer à atténuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.