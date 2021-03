Pendant ce temps là, sous les tropiques : «Travailler depuis la plage»: la vidéo qui crée le malaise

Des télétravailleurs français racontent leur quotidien heureux sous les tropiques pendant la crise sanitaire. «Des vantardises» qui provoquent la colère de certains internautes.

Ils ont entre 20 et 35 ans et la pandémie de Covid-19 a bouleversé leur vie... dans le bon sens du terme. Le magazine «Brut» a donné la parole à des télétravailleurs français partis poursuivre leur activité à l'autre bout du monde. À Bali, au Mexique, en Thaïlande, au Costa Rica, tous confient leur bonheur au quotidien en rupture avec le traditionnel «métro, boulot, dodo».

«À défaut de mon café, j'ai ma "fresh coconut"»

«Je me suis retrouvée bloquée en Thaïlande et me suis rendue compte que je pouvais travailler d'un peu près n'importe où dans le monde. Tout est possible», se félicite une jeune femme. «Tu peux partir à l'étranger avec des conditions flexibles et avoir le soleil tout le temps», poursuit une autre. Et la séquence de se conclure sur une scène révélatrice: «À défaut de mon café, j'ai ma "fresh coconut"!»