Élections fédérales 2023: syndicats et patrons se lancent

«Des perspectives plutôt que des utopies»: vendredi, Economiesuisse, l’Union patronale, l’Union suisse des arts et métiers et l’Union suisse des paysans se sont mises ensemble pour lancer une campagne en vue des élections fédérales. Avec le slogan: «soutenez l’économie», l’économie grâce à qui les Suisses ont du travail, l’économie qui cotise aux assurances sociales, qui offre des formations professionnelles et nourrit la population. Ce n’est pas écrit de façon directe, mais c’est clair entre les lignes: l’alliance appelle à voter pour «soutenir l’économie», et donc à droite.