il y a 1h

Julie Bianchin

«Travailler pour «Temps présent» est un honneur»

Julie Bianchin et Michelle Langrand ont signé un reportage pour le magazine en compagnie d’un réalisateur de la RTS. «Sexe et amours confinés» sera à découvrir le jeudi 11 juin 2020 sur RTS1.

de Julienne Farine

Plusieurs couples parlent de leur quotidien confiné dans le reportage. RTS

Au départ, les deux étudiantes de l’Académie du journalisme et des médias, à Neuchâtel, réalisaient un travail d’enquête sur le prix des contraceptifs en Suisse dans le cadre d’un cours de journalisme d’investigation donné par Jean-Philippe Ceppi, producteur et présentateur de «Temps présent». Mais la pandémie et le semi-confinement sont passés par là et, avec eux, la déception de ne pas pouvoir mener leur projet à bien. «Jean-Philippe Ceppi nous a rapidement proposé d’adapter notre sujet pour en faire un reportage pour un numéro de «Temps présent» consacré au confinement», raconte Julie Bianchin.

Les deux futures journalistes ont d’abord essayé d’ajuster leur recherche sur les contraceptifs, «mais c’était très artificiel», se souvient Julie. Alors, puisque la sexualité était traitée dans leur projet initial, elles ont choisi d’aborder ce thème et celui de l’amour en période de confinement. Après des appels à témoins, Julie et Michelle ont travaillé avec un réalisateur. Hormis le tournage des images et le montage, elles ont tout fait.

La réalisation du reportage «Sexe et amours confinés» a été comme des montagnes russes pour les jeunes femmes. «On bossait sur des bases de données et des statistiques depuis six mois et, d’un seul coup, on a dû se baser uniquement sur des témoignages», explique Julie. La jeune femme de 25 ans garde tout de même un excellent souvenir de ces semaines: «Travailler pour «Temps présent» est un honneur et c’était une super expérience.»