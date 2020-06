Genève

Travaux de rénovation au barrage du Seujet

Les travaux doivent durer 10 mois environ. Objectif: réduire au minimum les nuisances sonores auprès des riverains. Coût global du chantier: 4,3 millions de francs.

Ces travaux s’opéreront principalement à l’intérieur du barrage et auront très peu d’impact pour les riverains et les passants. Le multiplicateur, une pièce de 26,5 tonnes, sera changé au profit d’une technologie plus récente et plus performante.