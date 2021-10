Lausanne – Travaux du Grand-Pont: quels impacts sur la mobilité?

Lignes de bus modifiées

«Pour les TL, Grand-Pont rime avec révolution», a confié lundi Christophe Jemelin, membre de la direction des Transports publics lausannois et responsable de l’unité Développement. Neuf lignes – «les plus fréquentées», a rappelé la directrice des TL Patricia Mathys – traversent actuellement le pont sur l’axe est-ouest. Toutes ont été repensées pour maintenir l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville. Il s’agit de l’offre temporaire appelée Réseau Grand-Pont. Certaines lignes de bus conserveront leur numéro, mais verront leur itinéraire modifié, tandis que d’autres seront couplées ou scindées et laisseront la place à des lignes temporaires numérotées de 84 à 88. Des changements d’horaires sont également attendus. Ce nouveau réseau permettra sans doute la pérennisation de certains de ces changements.

En parallèle au Grand-Pont, propriété de la Ville depuis 1891, une passerelle piétonne provisoire verra aussi le jour entre la rue Pichard et St-François. Son installation débutera le 18 octobre prochain et devrait se terminer le 5 novembre. Pendant la durée des travaux, les cyclistes, quant à eux, seront déviés par le Pont Chauderon et l’avenue Jules Gonin, ou par les rues de Bel-Air et Pépinet. Les vélos pourront aussi accéder à la montée aux rues Mauborget et Neuve. Afin d’éviter les conflits entre piétons et cycliste, ces derniers ne pourront en revanche plus transiter par les rues Haldimand et Pichard.