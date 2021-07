Le Col-des-Roches (NE) - Travaux prolongés jusqu’à la fin de l’année pour le tunnel ferroviaire

Pas de retard pour la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

La ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds (NE) est également en travaux depuis le 1er mars dernier. Six tunnels sont assainis, et de nombreux travaux connexes sont réalisés le long de la ligne, notamment la modernisation des accès aux gares de Neuchâtel, des Deurres et de Corcelles-Peseux. La réouverture de cette ligne est toujours prévue au 1er novembre.