Suisse romande : Travaux sur la ligne du Simplon: horaires de trains modifiés

À partir de lundi 19 juillet, les CFF vont entreprendre des travaux de modernisation de plusieurs gares entre Lausanne et Brigue (VS). Des changements d’horaires sont attendus, temporairement.

Début juillet, les CFF ont annoncé entreprendre des travaux pour moderniser plusieurs gares de la ligne Lausanne – Brigue (VS) , entre le lundi 19 juillet et le dimanche 15 août . L es horaires des trains seront donc modifiés sur la ligne du Simplon pendant un mois . Les gares concernées sont celles de Lutry, Cully, la Tour-de-Peilz, Clarens, Bex (VD), Martigny et Riddes (VS).