Genève : Travaux terminés sur le pont du Mont-Blanc

Le trafic a pu reprendre sur la totalité de l’ouvrage lundi matin, après deux mois de chantier.

Les travaux avaient débuté le 31 mai. M. Ancian

Avec deux semaines d’avance sur le planning, les travaux sur le pont du Mont-Blanc sont achevés. L’ensemble des voies de circulation et pistes cyclables, ainsi que les voies de bus des Transports publics genevois (TPG), sur l’ouvrage et aux rues de Chantepoulet et du Mont-Blanc ont été restituée s au trafic lundi matin, indique nt la Ville de Genève et le c anton dans un communiqué commun.

Piste cyclable pérennisée

Lors du chantier, entre l e 31 mai e t le mois d’ août, l’étanchéité du pont , qui date de 1970, a été remise à neuf. Un revêtement phonoabsorbant a été posé sur la totalité de l’axe menant jusqu’à la gare Cornavin. La piste cyclable provisoire située en amont du pont a été pérennisée et sécurisée. Seule la barrière n’a pas encore été livrée en raison de difficultés d’approvisionnement en matières premières, précisent les autorités. Des éléments provisoires ont été installés avant la mise en place de la structure définitive, prévue pendant les vacances scolaires d’octobre. Enfin, le chantier a été l’occasion pour les Services industriels de Genève (SIG) de renouveler une conduite d’eau potable , et une batterie électrique située au milieu du carrefour entre la rue du Mont-Blanc et le pont .

Pluie et sommet Biden-Poutine

Les travaux ont pu se terminer en avance, ajoutent la Ville et le c anton, « grâce à une planification minutieuse » de la part des mandataires et entreprises, ainsi qu’à l’étroite collaboration entre la Ville, l’Office cantonal des transports, les SIG et les TPG, « cela malgré un été pluvieux et un arrêt du chantier pendant une semaine à l’occasion du sommet Biden-Poutine en juin. »