Destination Col du Stelvio: Traversée des Alpes en Bugatti T35 avec Andy Wallace, vainqueur des 24H du Mans

La vitesse a toujours joué un rôle important dans la vie d’Andy Wallace et dans l’histoire de Bugatti. Vainqueur , entre autres, des 24 Heures du Mans dans les années 1980, le Britannique a établi, en 1994, un record du monde de vitesse avec une voiture de série, atteignant 386 km/h au volant d’une McLaren F1 sur la piste d’essai de Volkswagen, dans le nord de l’Allemagne. Un quart de siècle plus tard, en août 2019, il a remis cela au même endroit, en devenant le premier homme à franchir la barre des 300 mph au volant d’une Bugatti Chiron Super Sport 300+. Au final, l’appareil de mesure affichait la vitesse incroyable de 490,484 km/h.

Plus de 2000 victoires

Dans les années 1920, les performances de conduite de la Bugatti T35 étaient d’un autre monde, effectuant le passage de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 215 km/h. Il n’est donc pas étonnant que cette voiture de course d’avant-guerre, construite à seulement 45 exemplaires, ait plus de 2000 victoires à son actif.

Cette année, à l’occasion de la onzième édition du rallye de régularité du Passione Engadina, Andy et le bolide ont donc formé la combinaison parfaite pour renouer avec ces succès et effectuer un aller-retour vers le Col du Stelvio au départ de St-Moritz, malgré une pluie incessante.

Notre rédacteur, Michael Lusk, a eu le privilège de prendre place à bord d’une Bugatti d’avant-guerre et d’endosser le rôle de copilote d’Andy Wallace. Giacomo Geroldi Depuis qu’il a mis fin à sa carrière dans le domaine du sport automobile, le Britannique est pilote d’essai chez Bugatti. Passione Engadina/Andrea Klainguti Comme il se doit, nous portions une combinaison Bugatti, un casque en cuir et des lunettes de cabriolet. Michael Lusk

Si quelque chose avait éventuellement dû mal tourner, ce n’aurait assurément été ni de la faute de la voiture, ni de celle du pilote, mais plutôt de la mienne en ma qualité de copilote et de mon incapacité à déchiffrer le carnet de route pour indiquer le parcours à suivre à Andy et surtout pour le guider à travers les nombreuses épreuves spéciales. J’avais beau avoir étudié en détail l’ouvrage de plus de 100 pages la veille au soir dans ma chambre d’hôtel, j’ai tout de même eu du mal à suivre les instructions dans la décapotable d’avant-guerre, sous la pluie et à pleine vitesse, vêtu comme il se doit, d’une combinaison de course, d’un casque en cuir et de lunettes de cabriolet.

Parti pour semer tout le monde

Malgré la pluie, Andy n’avait pas l’intention de ménager le bolide presque centenaire du musée Bugatti. Au contraire, il a tout donné pour rattraper une Bugatti T51, qui se trouvait juste devant nous au départ, et pour garder à distance une autre Bugatti d’avant-guerre, que son propriétaire élançait à toute vitesse dans les nombreux virages du Col du Stelvio. L’une après l’autre, nous avons dépassé même les voitures modernes de touristes qui empruntaient les innombrables virages pour gravir le col.

Au fur et à mesure que la pluie s’est faite moins dense, Andy n’a eu de cesse de pousser à fond le huit cylindres dans les tunnels et à la sortie des virages en épingle à cheveux du Stelvio; la Bugatti «volait» littéralement vers le sommet. La fraîcheur générée par la pluie a par la même occasion évité la surchauffe de notre Bugatti, ce qui n’était pas évident, comme nous l’avons appris plus tard. En effet, le rallye a mis le véhicule de certains participants à la course à rude épreuve, donnant lieu à quelques pannes au passage.

Secondes de pénalité