Crise migratoire : Traversées dans la Manche: Paris et Londres se mettent d’accord

Dans ce texte, Londres et Paris se sont d’abord fixés pour objectif de déployer «des ressources technologiques et humaines», dont des drones, sur le littoral français pour mieux détecter, surveiller et intercepter les bateaux. Les deux pays veulent également collecter et utiliser des renseignements, notamment «provenant de migrants interceptés», pour mieux démanteler les réseaux de passeurs et dissuader les traversées par un travail conjoint «le plus en amont possible», en lien avec les pays d’origine et de transit des exilés.