Morges (VD) : Traverser le Léman à la nage ne lui a visiblement pas suffi

Le Morgien de 25 ans Noam Yaron se prépare pour la traversée de cinq grands lacs suisses, un défi qu’il souhaite relever en moins de 15 jours.

Si le jeune homme de 25 ans nagera à chaque fois entre 30 et 40 kilomètres, le défi sera autant logistique que physique. «Il faut prendre en compte les déplacements d'un lac à l'autre. De plus, nous avons un bateau solaire Navigaflex à transporter et une équipe à loger. Et, bien sûr, il y a aussi les aléas de la météo», avance-t-il.