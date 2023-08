Travis Barker fait une visite surprise à un fan aveugle

Vendredi 18 août 2023, Travis Barker a réservé une belle surprise à Grayson, un fan aveugle de 9 ans. Alors qu’il tenait un stand de limonade à Los Angeles, le mari de Kourtney Kardashian est venu lui rendre visite. Le batteur de Blink-182 n’est pas venu les mains vides: il a fait un don au petit garçon et lui a offert un jeu de baguettes. «J’ai vu une vidéo de toi jouant de la batterie et chantant», a confié le musicien de 47 ans en offrant ses cadeaux.

Celui qui s’est fait tatouer les yeux de sa femme a, semble-t-il, entendu parler de Grayson via les réseaux sociaux. En effet, l’enfant a fait le buzz grâce à l’entrepreneur et directeur musical, Charlie Rocket. Ce dernier a expliqué sur Instagram mercredi 16 août 2023 qu’il était tombé sur le stand de limonade de Grayson devant sa maison, mais qu’il n’avait «pas de clients». Comme Grayson essaie de récolter des fonds pour «voir le monde pendant qu’il lui reste un peu de vision à un œil», il a voulu l’aider en partageant son histoire sur ses réseaux sociaux. Le résultat a été au-delà de ses espérances.

Dans une vidéo que Grayson a partagée sur ses réseaux sociaux, on le découvre ainsi échangeant quelques mots avec le musicien. Le duo s’est ensuite lancé dans une petite session de jam. Ensemble, ils ont interprété une reprise de la chanson «Street Fight» d’Adam Jenson. «Merci Travis d’avoir pris une pause pendant le tournage de ton clip vidéo pour venir à mon stand de limonade et de m’avoir permis de me produire avec toi! C’était tellement incroyable», a légendé le garçon.