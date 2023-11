Travis Barker joue de la batterie pour son bébé

S’il paraît désormais de plus en plus clair que Travis Barker et Kourtney Kardashian sont devenus parents , le couple n’a pourtant encore jamais évoqué le bonne nouvelle publiquement. C’est désormais chose faite, à demi-mot, depuis une vidéo postée par le membre de Blink-182 sur TikTok.

On voit Travis Barker, batteur de la formation de rock, jouer de ses baguettes sur une batterie électronique face à des écrans dans ce qui semble être une chambre d’hôpital ou un cabinet médical. «Je m’entraîne sur le rythme cardiaque de mon bébé», a légendé l’Américain de 47 ans, déjà père d’un fils de 20 ans et d’une fille de 17 ans nés d’une précédente union. On ignore toutefois quand ces images ont été tournées: on ne voit ni le nouveau-né – un garçon dont on ignore encore le prénom – ni la maman. Elles pourraient dès lors très bien avoir été captées alors que Kourtney était encore enceinte.