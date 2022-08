Londres : Travis Scott a battu un record au Royaume-Uni

Lors de ses deux concerts à Londres, le rappeur a vendu pour plus d’un million de dollars de produits dérivés.

Travis Scott s’est produit les 6 et 7 août 2022 dans la capitale anglaise.

Les 6 et 7 août 2022, Travis Scott s’est produit à l’O2 Arena, dans la capitale anglaise, trois mois après un retour discret sur scène au club E11even, à Miami . Si l’on savait déjà que le rappeur de 31 ans était très attendu – une deuxième date avait dû être ajoutée tant la demande était forte – on n’avait pas réalisé que ses fans ne voulaient pas uniquement l’entendre, mais également pouvoir acheter des produits à son nom.

À en croire les informations de TMZ, les spectateurs ont dépensé tellement d’argent pour les t-shirts, pulls et autres casquettes proposées avant les shows que celui qui fait partie des dix célébrités ayant le plus utilisé leur jet privé en 2022 a carrément battu un record au Royaume-Uni. Travis Scott a en effet vendu pour plus d’un million de dollars d’articles, rapporte le site.