Californie : Travis Scott et McDonald’s amendés

Des centaines de fans de Travis Scott sont allés dans un McDo pour goûter le menu créé par la star. La police est intervenue.

Il n’avait mentionné nulle part qu’il se rendrait dans une filiale de la chaîne américaine de fast-food pour présenter le repas qu’il avait créé spécialement, mais c’était compter sans la perspicacité de ses admirateurs. Ces derniers ont mené l’enquête et ont rapidement découvert que Travis Scott serait présent dans le McDonald’s de Downey, en Californie. Ils se sont donc rendus en masse sur place pour apercevoir le rappeur de 28 ans et cette situation n’a guère plu à la police, rapporte TMZ .

Selon le site américain, 500 personnes s’étaient rassemblées et les distances sociales ainsi que le port du masque ont vite été mis de côté, mais les amendes distribuées par les agents à Travis et McDo n’ont rien à voir avec cela. L’artiste avait «oublié» de demander un permis pour organiser une manifestation de plus de 200 personnes ainsi que pour filmer l’événement. L’artiste et la chaîne de restauration rapide ont reçu chacun deux amendes de 200 dollars. Bon prince, McDonald’s a fait savoir qu’il paierait les quatre contraventions.