New York : Travis Scott sous enquête après une embrouille en club

Scott, 31 ans, l’aurait d’abord poussé avec force hors de la cabine du DJ avant de le frapper au visage. L’homme serait ressorti de l’altercation sans blessure visible. Dans la foulée et pas calmé, le rappeur aurait alors passé ses nerfs sur un haut-parleur et sur un écran LED du club causant plus de 12’000 dollars de dégâts avant de quitter les lieux. Un téléphone aurait également été cassé durant l’échauffourée. Un porte-parole de l’artiste a réagi auprès du site américain disant que toute cette affaire était «exagérée». L’avocat de Travis Scott a, lui, bien reconnu qu’il s’était passé quelque chose ce soir-là: «Il s’agit clairement d’un malentendu qui a été gonflé pour faire du clic dans les médias. Nous travaillons activement avec l’établissement et les forces de l’ordre pour tirer les choses au clair. Dans tous les cas, je suis convaincu que mon client sera innocenté de tout acte répréhensible». Du côté du club, on minimise l’affaire également. «Tout ça est complètement disproportionné. C’était une super soirée», a affirmé un des gérants du lieu.