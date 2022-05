Crash du vol IY626 : Treize ans après, le procès de la Yemenia Airways s’ouvre à Paris

Le procès pour homicides et blessures involontaires de la compagnie Yemenia s’ouvre lundi, près de treize ans après le crash au large des Comores qui avait tué 152 personnes et laissé une unique rescapée.

Les boîtes noires avaient été repêchées quelques semaines après ce crash, le plus grave de l’histoire de l’archipel des Comores, entre le Mozambique et Madagascar, mais l’enquête est longtemps restée enlisée.

Des dizaines de proches des victimes sont attendus à 13h30 devant le tribunal correctionnel de la capitale et aussi à Marseille, où une partie du procès est retransmis pour ceux, nombreux, qui résident dans la région.

Les parties civiles risquent néanmoins de faire face à un banc des prévenus vide: aucun représentant de la compagnie nationale yéménite ne devrait être présent, selon la défense, à cause de la guerre qui déchire le pays.

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, le vol Yemenia 626 s’était abîmé au large des Comores, juste avant son atterrissage à Moroni, avec à son bord 11 membres d’équipage et 142 passagers, dont 66 Français. Seule une adolescente de 12 ans, Bahia Bakari, a survécu en restant agrippée en mer pendant onze heures à un débris, avant d’être secourue par un bateau de pêche.

Pendant quatre semaines, la justice française va examiner des soupçons de «manquements et négligences» de la Yemenia Airways, qui opérait le vol. Le compagnie, qui conteste les faits, encourt 225’000 euros d’amende.

«Treize ans, c’est long: c’est épuisant psychologiquement et moralement et même physiquement», déclare à l’AFP Saïd Assoumani, président de l’association des victimes. «Mais après treize ans d’attente et d’impatience, enfin le procès pénal est là».