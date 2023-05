Serbie: Treize barons de la drogue présumés ont été arrêtés

Les personnes arrêtées, deux responsables et onze chefs de gangs du cartel, sont parmi les principaux trafiquants de drogue des Balkans.

Cette opération, réalisée à travers la Serbie en coopération avec les agences européennes Europol et Eurojust, a permis le démantèlement de «la principale organisation criminelle de trafic de drogue dans les Balkans», selon un communiqué du Ministère de l’intérieur. Les personnes arrêtées, deux responsables et onze chefs de gangs du cartel, sont parmi les principaux trafiquants de drogue des Balkans, selon le ministère.

Au moins sept tonnes de coke

L’opération s’est déroulée dans plusieurs villes de Serbie et une vingtaine d’endroits où de fortes sommes d’argent et des armes ont pu être saisies, selon la police. Ces barons de la drogue présumés sont impliqués dans le trafic d’au moins sept tonnes de cocaïne saisies en 2020 sur l’île néerlandaise d’Aruba, en Belgique et aux Pays-Bas, a précisé l’officier de police.