Nyon (VD) : Treize excès de vitesse en un mois sur l’autoroute A1

Le Tribunal correctionnel de La Côte a jugé, mardi, un jeune qui avait commis de multiples délits routiers en 2019.

Le jeune homme a été flashé treize fois entre Nyon et Ecublens.

Entre novembre et décembre 2019, un jeune Français d’alors 21 ans s’était rendu coupable de treize excès de vitesse au volant de son Audi A4 sur l’autoroute A1, entre Ecublens-Crissier et Nyon-Coppet. A son débit notamment: une vitesse de 165 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, et un pic à 177 km/h sur une portion où le 120 km/h était la règle. N’ayant jamais franchi la limite fatidique de 80 km/h de dépassement, il a tout juste évité de commettre un délit de chauffard. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte l’a jugé mardi, en son absence. Ainsi que le relate le quotidien «La Côte», le ministère public a requis à son encontre 14 mois de prison, dont 6 ferme. Le verdict sera rendu ultérieurement.