Attaque : Treize gendarmes tués dans une embuscade au Burkina Faso

Au moins treize gendarmes ont été tués dans une embuscade dans le nord de Burkina Faso dimanche. Plusieurs sont également portés disparus.

Attaques djihadistes

Les éléments de sécurité étaient en partance pour une mission de reconnaissance et de sécurisation sur l’axe Taparko – Tougouri où, plus tôt dans la matinée, deux personnes ont été tuées par l’explosion d’un engin artisanal au passage d’un car de transport, a expliqué cette source. Plusieurs autres ont été blessés, dont «deux grièvement touchés», et évacués au centre médical de Tougouri.

Vendredi, un engin explosif avait été déclenché sur le même axe de la route nationale numéro 3, au passage d’un camion. Cet incident avait fait deux légers blessés et des dégâts matériels. Le Burkina Faso, particulièrement les régions du nord et de l’est, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 2000 morts et contraint plus de 1,7 million de personnes à fuir leur foyer depuis 2015.