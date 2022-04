Golf : Treize mois après son accident, Tiger Woods va jouer le Masters

L’Américain de 46 ans a confirmé sa participation à l’épreuve qui se déroule sur le parcours d’Augusta.

Jouer pour gagner

Pareil exploit, qui serait probablement le plus inouï de sa carrière, déjà jalonnée de tant d’autres, lui permettrait d’égaler le record de six titres remportés par Jack Nicklaus. Et cela malgré le fait qu’il n’ait plus joué de tournoi depuis le Masters 2020, reporté en novembre cette année-là en raison de la pandémie de Covid-19.