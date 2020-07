Vietnam

Treize morts dans un accident de bus

Un chauffeur de car a effectué une sortie de route dans un virage ce dimanche au centre du Vietnam, provoquant le décès de treize passagers.

Les routes vietnamiennes peuvent s’avérer périlleuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la route sont l’un des principales causes de mortalité des 15-29 ans. Dans les six premiers mois de l’année, plus de 3200 morts ont été recensés dans des accidents de la circulation.