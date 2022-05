Région lausannoise : Treize patrouilles mobilisées pour arrêter un mineur de 17 ans

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme qui circulait sans permis a pris la fuite lors d’un contrôle de police. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule avant d’être interpellé.

«Je ne sais pas comment cela a fini, mais bravo à la police qui suivait la voiture avec une certaine distance pour que le conducteur ne fasse pas un accident. J’espère que cela s’est terminé simplement par un retrait de permis et non pas par un drame…» raconte un lecteur de Romanel-sur-Lausanne (VD), témoin de la course-poursuite entre la police et un bolide noir qui s’est jouée sous ses fenêtres, dimanche à 2h25 du matin.

Il n’avait pas le droit de conduire

Pour qu’il y ait eu retrait, il aurait déjà fallu qu’il y ait eu permis de conduire. Car l’automobiliste n’était autre qu’un mineur de 17 ans, qui avait piqué la voiture de son papa pour la soirée. Après s’être fait contrôler par des agents, le jeune homme a pris la fuite, détaille lundi la police cantonale.

C’est alors que la course-poursuite a démarré entre Romanel, Prilly et Lausanne. Des allers et retours «pendant 15 à 20 minutes», rapporte le lecteur, avant que le conducteur ne perde la maîtrise de son véhicule et ne soit interpellé.

Au total, treize patrouilles de police ont été mobilisées, de même que la brigade canine. «Ces treize voitures sont renseignées par le véhicule qui suit de près la voiture s’étant soustraite au contrôle, et se mettent à différents postes pour faire barrage», explique Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. La prudence est toujours de mise, afin d’éviter l’accident.

Que risque-t-il?

Comme la situation doit être évaluée au cas par cas, le Tribunal des mineurs ne peut se prononcer sur ce cas précis. Mais il explique que, de manière générale, en ce qui concerne la peine, un jeune de plus de 15 ans peut écoper d’une amende, du travail d’intérêt général jusqu’à 3 mois ou même de la prison. En revanche, pour les mineurs de moins de 15 ans, la peine ne peut pas être de plus de 10 jours de travail d’intérêt général.

Le Tribunal des mineurs peut aussi instaurer des mesures de protection, comme le traitement ambulatoire, l’assistance personnelle ou le placement dans un foyer. Celles-ci peuvent durer jusqu’à ce que le Tribunal estime que ce n’est plus nécessaire, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, et ceci et en fonction de l’évolution du jeune.