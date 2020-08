Canton du Valais

Treize scouts genevois mobilisés au-dessus de Zinal

Pour la première fois, un groupe de scouts prêtera main forte au service Volontaires montagne pour des travaux en altitude.

Pendant une semaine, treize scouts genevois âgés de 18 à 26 ans sont mobilisés dans le Val d'Anniviers en Valais. Deux projets au menu de leur périple étalé du 2 au 9 août: des travaux pour la cabane du Grand Mountet (2886 m) et la finalisation du sentier du Col du Pigne (3137 m). Le tout chapeauté par le service Volontaires montagne.

Marche de 5 heures

C'est la première fois que des scouts interviennent dans le cadre de Volontaires montagne, détaille auprès de Keystone-ATS son coordinateur romand Alain Peter. Et cet engagement «ouvre des possibilités d'action très intéressantes. Grâce à leurs capacités physiques et à leurs possibilités logistiques d’intervenir sur des lieux isolés, ils apportent en ces circonstances une aide précieuse et indispensable».