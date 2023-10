Camille Lellouche a cru mourir avec sa fille au Maroc

«On était à 80 kilomètres de l’épicentre. Je dormais et ça te réveille. J’ai encore l’image. Je vois quand je me dirige vers la pièce où est ma fille, je n’arrive pas à marcher tellement c’est violent. Je me suis dit: «C’est un cauchemar, je vais mourir et surtout je vais mourir avec ma fille». Et ça, c’est terrifiant», s’est souvenue Camille Lellouche sur le plateau de «Clique» sur Canal+. Elle a poursuivi en indiquant qu’elle s’était crue «comme dans un film» avec les lumières qui s’éteignaient et se rallumaient: «Je l’ai prise, j’ai pris ses affaires: son lait, son biberon, la poussette. J’étais en nage de peur. Je l’ai mise en sécurité.» Elle a ensuite indiqué qu’elle avait fait quelque chose de «très inconscient» en remontant dans sa chambre bien qu’elle résidait dans un «hôtel solide». «L’eau commençait à rentrer dans toutes les chambres (ndlr: les canalisations ayant cédé durant la secousse), alors je suis allée récupérer des affaires. J’avais peur que les trucs d’Alma pourrissent.»

L’actrice et humoriste a ajouté que se remettre psychologiquement lui avait pris du temps: «J’ai passé deux jours renfermée. Je prenais ma fille dans les bras et je pense qu’elle sentait complètement ce que je ressentais. C’est une éponge, le bébé. Et puis, avec mon compagnon, on a été faire des dons. On a rempli 6 ou 7 caddies. Ça avait du sens», a-t-elle continué. Et de conclure: «T’as l’impression que ce genre de choses arrive aux autres et que ça ne peut jamais t’arriver.»