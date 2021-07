Neuchâtel : Trentaine d’artistes suisses dans un mini Festi’neuch

L’open air, en version réduite, a dévoilé son programme estival. KT Gorique, Arma Jackson, Sim’s ou Phanee de Pool sont à l’affiche.

L’open air avait annoncé au printemps 2021 qu’il allait tant bien que mal proposer des concerts cet été. On connait désormais la programmation, 100% suisse. Elle va se déployer sur trois week-ends, du jeudi au dimanche, du 29 juillet au 15 août 2021. La capacité sera de 600 personnes au lieu de 12’000 par jour en temps normal. En outre, le Certificat Covid sera requis pour pénétrer sur le site. «C’est le retour de la convivialité et du partage», résume Festi’neuch dans son communiqué du 1er juillet 2021. Les prix des billets se situeront entre 17 fr. et 22 fr. par soir.

Le programme

Jeudi 29 juillet 2021: Carrousel, Carolina Katún, Aaliyah. Vendredi 30 juillet 2021: Hermanos Gutierrez, Los Orioles Samedi 31 juillet 2021: Arma Jackson, Aust, Tom-Hash Dimanche 1er août 2021: Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, Jacqueline et Marcel, Walldown Jeudi 5 août 2021: Junior Tshaka, Sim’s Vendredi 6 août 2021: /A\ (Emilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet), Etienne Machine Samedi 7 août 2021: Closet Disco Queen and The Flying Raclettes, Murmures Barbares, Corps Pur Dimanche 8 août 2021: KT Gorique, Professor Wouassa Jeudi 12 août 2021: Dino Brandão, Peter Kernel Vendredi 13 août 2021: Phanee de Pool, Afra Kane, Submersion Samedi 14 août 2021: Badnaiy, Psycho Weazel, Warnöx, LSLB Dimanche 15 août 2021: TootArd, Sirens of Lesbos