Allemagne : Trente ans après un incendie meurtrier, un suspect arrêté

Un militant d’extrême droite soupçonné d’avoir tué un homme en mettant le feu à un foyer pour réfugiés en 1991, a été arrêté lundi.

Les faits remontent au 19 septembre 1991, un an après la réunification allemande. Un foyer pour demandeurs d’asile situé à Sarrelouis, ville de 35’000 habitants située près de la frontière française, était incendié. Un suspect identifié comme Peter S. a été arrêté lundi, a annoncé le parquet fédéral. Cet homme de 52 ans est «fortement soupçonné de meurtre, de tentative de meurtre à l’encontre de 20 personnes et d’incendie volontaire ayant entraîné la mort».

Les procureurs lui reprochent d’avoir, au moyen d’un bidon d’essence, mis le feu au foyer qui hébergeait alors 21 personnes et d’avoir agi en raison de ses «convictions d’extrême droite et racistes». Né en 1971 et originaire de Sarrelouis, Peter S. était une figure bien connue de la scène néonazie sarroise, affirme l’hebdomadaire «Spiegel». L’incendie s’était propagé de la cage d’escalier à tout le bâtiment.