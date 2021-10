France : Trente ans de prison pour avoir tué son ex-femme à coups de marteau

L’auteur d’un féminicide aussi soudain que «barbare» survenu en 2019 a été condamné par la justice française mercredi.

«Ensuite, je me souviens d’avoir pris le marteau et d’avoir donné des coups sur le crâne de mon ex-épouse», raconte l’accusé à son procès.

«Ça monte, ça monte...»

«Sur la ruine de cet acte odieux, on cherche des explications», poursuit l’avocate, qui raconte l’autre versant de la vie de l’accusé: un homme diplômé de Sciences Po Strasbourg, devenu un mari et père heureux, haut-cadre dans une mairie avant qu’un changement de majorité municipale, d’employeur donc, ne provoque en 2014 «un effondrement de tout son édifice»: tentative de suicide, dépression profonde, alcool.

Sa femme Isabelle T, 48 ans, prof de sport, dynamique mère de leurs deux enfants, le quitte deux ans et demi plus tard, puis le divorce est prononcé en septembre 2018.

«J’étais dans un état second»

Avec comme projet de se donner la mort, après avoir vu la mer à Honfleur. Il survivra et sera arrêté huit jours plus tard.

«Ensuite, je me souviens d’avoir pris le marteau et d’avoir donné des coups sur le crâne de mon ex-épouse», dit l’accusé. Quinze coups seront comptés, soit trente-sept plaies au total.

«Quand j’ai commis ce crime odieux, je n’étais plus moi-même, j’étais dans un état second, submergé par la haine et la rage», a dit l’accusé de sa voix plate juste avant que la cour d’assises ne se retire pour délibérer. Un peu plus tôt, Vincent Niclot, également avocat de la défense, avait plaidé l’altération du discernement, ce qui n’a pas été retenu par la cour.