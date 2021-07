Royaume-Uni : Trente ans plus tard, la diplomatie britannique s’excuse envers les homosexuels

Jusqu’en 1991, les homosexuels ne pouvaient faire carrière dans la diplomatie britannique, pour les «protéger» de tout chantage. Trente ans après, Londres leur présente ses excuses.

Trente ans après la levée de cette interdiction, en juillet 1991, Philip Barton, sous-secrétaire permanent au sein du m inistère des A ffaires étrangères et chef du Service diplomatique, s’est excusé. «Je veux présenter des excuses publiques pour cette interdiction et l’impact qu’elle a eu sur notre personnel LGBT et leurs proches, ici au Royaume-Uni et à l’étranger», a-t-il déclaré.