Genève – Trente-cinq millions de plus pour les cas de rigueur

La mesure supplémentaire a été votée en urgence afin d’écarter une menace immédiate qui aurait pesé sur plusieurs dizaines d’entreprises et près de cinq cents emplois. Car, en dépit du crédit fédéral de 21,33 millions de francs alloué au Canton de Genève pour les cas de rigueur, le dispositif restait largement insuffisant. Le Conseil d’Etat a estimé qu’une augmentation de son enveloppe, de 40 à 75 millions de francs, s'avérait nécessaire pour poursuivre l’aide aux entreprises et ainsi éviter des dommages sociaux et économiques.