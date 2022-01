Soudan du Sud : Trente-deux morts dans des violences intercommunautaires

Mardi, l’ONU a annoncé que des attaques menées dimanche, dans le Soudan du Sud, ont fait une trentaine de victimes, dont des enfants.

Attaque condamnée

Au moins 26 personnes, dont des femmes et des enfants, ont également été blessées et plusieurs autres sont toujours portées disparues. «L’Unmiss condamne fermement toute attaque contre des civils et exhorte les groupes et les individus à prendre des mesures immédiates pour éviter de nouvelles escalades qui mettront en danger les personnes vulnérables», a-t-elle déclaré. «La Mission appelle également les autorités à mener rapidement des enquêtes et à ce que les auteurs soient tenus pour responsables», ajoute-t-elle.

La mission de maintien de la paix dans le pays a été déployée pour un an en 2011, lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan, puis a vu son mandat prolongé à maintes reprises alors que le pays plongeait dans une sanglante guerre civile et dans les violences intercommunautaires. Plus de 700 personnes ont été tuées, et d’autres violées et kidnappées, dans la région du Jonglei entre janvier et août 2020 lors de raids armés de milices ethniques.