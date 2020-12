Canada : Trente heures de souffrance par amour pour son fils

Pour redonner confiance à son garçon, complexé par une imposante tache de naissance, un Canadien s’est fait tatouer la même.

Derek, 8 ans, était en train de jouer avec ses sœurs dans la piscine d’un hôtel quand son père lui a demandé de sortir de l’eau et de le rejoindre, le mois dernier. Là, le Canadien s’est mis à torse nu et son fils a souri jusqu’aux oreilles: son papa s’était fait tatouer une réplique de sa tache de naissance. Depuis tout petit, l’enfant a du mal à accepter ce signe distinctif qui occupe une bonne partie de son torse. «Je savais qu’il était complexé par ça. J’ai vu comment il réagissait, et cela m’a donné envie de le faire pour qu’il ne soit plus le seul», explique Derek père à CBC.