Genève

Trente immeubles de la Rade montent en grade

L’Etat a modifié le plan de site de la Rade. Plusieurs bâtiments de la seconde moitié du 20e siècle seront désormais protégés.

«Le patrimoine nous fait lever le nez. Et plus on le lève, plus on réalise que Genève est une ville formidable!», s’enthousiasme l’architecte cantonal Francesco Della Casa. Lundi, le Conseil d’Etat a approuvé le nouveau plan de site de la Rade. Trente bâtiments datant de la seconde moitié du 20e siècle l’ont intégré, rejoignant la catégorie «maintenus». Autrement dit, leur démolition est proscrite. Le regard sur ces constructions a évolué au fil du temps. «Voici vingt ans, on n’aimait plus vraiment l’architecture des années 50-60. Maintenant, on commence à y retrouver un intérêt», expose Jean-Frédéric Luscher, le directeur du service des monuments et des sites qui a piloté le processus.