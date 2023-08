Régime volontaire: Trente jours de pain et d’eau: le défi d’un boulanger alémanique

À la suite de son expérience, Marcel Paa a suivi un régime riche en protéines et a repris le sport pour retrouver sa condition physique d’avant. 20minutes

Le pari peut sembler fou, mais ce boulanger passionné de baguettes, de miches et de tresses a décidé de le relever. Marcel Paa, un Suisse alémanique âgé de 38 ans, s’est nourri exclusivement de pain et d’eau pendant trente jours dans le cadre de sa formation, afin de redorer l’image du produit traditionnel fait à base de farine, de sel et de levure. Après son expérience, il tire un bilan pour le moins étonnant car certaines de ses valeurs vitaminiques ne se sont pas détériorées.

C’est notamment le cas des vitamines B3, B5, du fer et du zinc: les valeurs étaient légèrement supérieures par rapport à l’analyse du sang avant l’expérience. En revanche, des carences ont été constatées pour les vitamines A, B7 et B9. Son défi a également eu des conséquences sur son poids et sa masse musculaire: le Suisse alémanique a perdu près de cinq kilos au total.

Un défi à ne pas reproduire

Cependant, Marcel Paa déconseille vivement à quiconque d’imiter cette forme de régime unilatéral: «Je ne referais pas cette expérience une deuxième fois. J’ai beaucoup appris grâce à l’accompagnement d’une diététicienne et je veux désormais me nourrir le plus sainement possible et optimiser mes taux de vitamines.»