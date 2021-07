Euro 2020 : Trente jours, une éternité pour la femme de Bonucci

Séparée de son mari depuis le début de l’Euro, l’épouse du défenseur italien Leonardo Bonucci, Martina Maccari, dénonce avec humour une trop longue abstinence.

Leonardo Bonucci et sa femme Martina Maccari assistant à un match à San Siro en avril 2018.

Le paradoxe, certainement source de tiraillement pour les familles, est que plus l’équipe est performante et réussit sa compétition, plus l’attente est longue. Cet éloignement peut être pénible à plusieurs niveaux, comme la femme de Leonardo Bonucci, Martina Maccari, l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.