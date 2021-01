France : Trente migrants dont trois enfants secourus en mer

Deux embarcations, dont une en difficulté, ont été aperçues dans la Manche la nuit de dimanche à lundi. Toutes les personnes à bord ont pu être ramenées sur la terre ferme en France.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un ferry au large de Gravelines (Nord) a prévenu le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez de la présence d’une embarcation, avec à son bord 18 migrants dont un enfant, précise dans un communiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. Un navire de la Marine nationale les a récupérés et ramenés sur le littoral français vers 10H00.

9500 traversées ou tentatives de traversées en 2020

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.