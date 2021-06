Éthiopie : Trente mille enfants risquent de mourir de faim au Tigré

L’Unicef s’alarme: au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, des dizaines de milliers d’enfants vont mourir de faim. Or, un conflit et des pillages empêchent l’aide humanitaire d’arriver.

«Jamais aussi élevé depuis 2011»

Érythrée accusée de piller l’aide

Neuf humanitaires tués

En plus d’un accès à ces zones, il a lancé un appel urgent à un financement supplémentaire des opérations d’aide et à l’arrêt des hostilités, soulignant le danger encouru par le personnel humanitaire dans les endroits où il parvient à se rendre.

Les maladies infectieuses menacent

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a «des équipes prêtes, des cliniques mobiles capables de nourrir, de fournir des soins», mais «nos équipes sont refoulées par les belligérants», a expliqué une porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, aux journalistes. «Les enfants dénutris sont plus susceptibles de contracter de nombreuses maladies infectieuses et d’en mourir, telles que pneumonie, diarrhée, paludisme ou rougeole. Tous les ingrédients d’une situation explosive sont là!»

Le Prix Nobel n’a pas tenu sa promesse

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du P rix Nobel de la paix 2019, pour avoir résolu le conflit avec l’ É rythrée, a envoyé l’armée fédérale au Tigré en novembre 2020, pour arrêter et désarmer les dirigeants du TPLF, parti à l’époque au pouvoir dans cette région du nord du pays et qui défiait le gouvernement central. Il avait promis une campagne rapide mais, presque six mois après la prise de la capitale régionale, Mekele, par l’armée fédérale, des combats se poursuivent au Tigré et la situation humanitaire se dégrade.