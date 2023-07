Suisse: parents déboutés après avoir demandé une pause plus longue pour leurs enfants

Moyens auxiliaires à prendre en compte

Poussant plus loin de raisonnement et faisant référence aux enfants concernés à Schaffhouse, le TF indique que, pour un élève de 9 ans et demi, il est raisonnable d’utiliser «une trottinette ou un moyen similaire pour se déplacer». Cela permet de raccourcir le chemin de l’école et de prolonger la pause de midi à près de 40 minutes. «La situation de l’élève de 6,5 ans est plus délicate», écrit le Tribunal fédéral. Sa pause de midi, d’à peine 30 minutes, est plus courte que celle des autres. «Un temps de repos aussi court n’est certainement pas idéal, mais l’élève n’a cours qu’une fois par semaine l’après-midi.» Là aussi, le tribunal rejette le recours. Et les familles n’ont ainsi pas réussi à faire valoir leur revendication devant le plus haut tribunal de Suisse.