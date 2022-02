Canton de Saint-Gall : Trente moutons meurent après un mouvement de panique

En entrant dans son étable lundi matin, un agriculteur de Flums (SG) a découvert une trentaine de bêtes mortes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de leur mort.

Seuls six moutons ont pu être sauvés. Image d’illustration

Lundi matin, la police cantonale et le garde-chasse de Saint-Gall se sont rendus dans une exploitation agricole de Flums (SG) après que ce dernier a été prévenu par le propriétaire des lieux que 30 de ses moutons étaient morts dans son étable. À son arrivée, 29 bêtes étaient déjà mortes et le vétérinaire a dû mettre fin à la souffrance d’un autre animal. Seules six bêtes ont pu être sauvées.