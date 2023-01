Chavornay (VD) : Trente personnes évacuées d’un immeuble en flammes

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment à Chavornay ce samedi matin. Une trentaine de personnes ont été évacuées. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Un incendie s’est déclaré dans un appartement à Chavornay aux alentours de 9 heures ce samedi. Une trentaine de personnes ont du être évacuées selon la Police cantonale vaudoise. Certaines d’entre elles ont été légèrement blessées, notamment par l’inhalation de fumée et quelques brûlures. Elles ont été emmenées à l’hôpital.

Le sinistre a nécessité l’intervention du Service Défense Incendie et Secours de la Plaine de l’Orbe et du SDIS Nord Vaudois. Plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise ont été déployées pour sécuriser le périmètre. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.