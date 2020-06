Record du monde

Trente p’tits tours et puis s’en va

Daniel Juillerat a convoqué la presse et le Guinness Book jeudi pour tenter d’homologuer le record du nombre de tours de magie réalisés en une minute. Le Jurassien en a aligné 30, soit un toutes les deux secondes. Le record précédent était de 27.

Cinq ans après, en pleine pandémie, le magicien se voit imposer une pause. Sa créativité se développe et il se lance un nouveau challenge: un record officiel, mais seul cette fois. Ce ne sont pas moins de trente tours de magie qu’il a réussi à présenter en une minute chrono. Et encore, Daniel Juillerat a eu 5 secondes d’avance sur son timing. Rien à avoir avec de la magie ici. Le Jurassien précise qu’il s’est beaucoup entraîné: «Après avoir fait les tours plus de 600 fois, on ne peut qu’y arriver», confie-t-il. Il n’a plus qu’à attendre l’homologue officiel de Londres pour apparaître dans le Guinness World Records de 2021.