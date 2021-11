Rwanda : Trente rhinocéros blancs voyagent depuis l’Afrique du Sud en Boeing 747

Les animaux vont être relâchés dans le Parc national de l’Akagera, dans l’est du Rwanda. Des responsables ont salué lundi le plus important «transfert de l’histoire» pour cette espèce menacée.

«Ce projet a demandé une précaution extrême et beaucoup de travail. Il fallait que les 30 rhinos arrivent en sécurité et en bonne santé», a déclaré, lors d’une conférence de presse, Peter Fearnhead, le directeur général de l’ONG African Parks, cogestionnaire, avec les autorités rwandaises, de l’Akagera. Les bêtes ont reçu des tranquillisants afin «de réduire leur stress», a-t-il ajouté. L’opération a coûté environ 1 million de dollars et impliqué 80 personnes, dont des vétérinaires et des spécialistes du transport d’animaux sauvages.